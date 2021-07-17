 

В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя

17.07.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер»(«тип 45»).

На странице корпорации в Facebook опубликовано изображение части фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над акваторией моря. Под фюзеляжем истребителя расположена оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается иностранный боевой корабль, своими очертаниями напоминающий эсминцы ВМС Великобритании «тип 45». «Увидимся («See you»)», – говорится в подписи на картинке.

«На новом изображении присутствует деталь, которая, очевидно, является оптико-электронной прицельной системой, встроенной в самолет, такое оборудование используется для наведения авиационных средств поражения с целью нанесения ударов по наземным и морским целям», – передает РИА «Новости» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе,

В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в РФ однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство.

23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ РФ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД РФ обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / В Сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом»

01.09 / Рада выделила 180 млн грн на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки

11.08 / Цепкало – Тихановской: Единственный легитимный президент в стране – это ты

14.12 / На Сицилии проснулся вулкан Этна, произошло извержение

18.05 / Российский эксперт рассказал, что делать, если смартфон перегрелся

19.07 / НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость закрепить успехи в борьбе с COVID-19

13.05 / Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам

16.05 / США и Дания обеспокоены усилением военного присутствия РФ в Арктике

22.04 / Переговоры Путина и Лукашенко завершились

03.06 / Появились новые данные о заселении Северной Америки древними людьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика