В Ростехе рассказали о первой «цели» нового истребителя

Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, стал иностранный боевой корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер»(«тип 45»).

На странице корпорации в Facebook опубликовано изображение части фюзеляжа нового самолета, выполняющего полет над акваторией моря. Под фюзеляжем истребителя расположена оптико-локационная станция нового типа, в зеркальных панелях которой отражается иностранный боевой корабль, своими очертаниями напоминающий эсминцы ВМС Великобритании «тип 45». «Увидимся («See you»)», – говорится в подписи на картинке.

«На новом изображении присутствует деталь, которая, очевидно, является оптико-электронной прицельной системой, встроенной в самолет, такое оборудование используется для наведения авиационных средств поражения с целью нанесения ударов по наземным и морским целям», – передает РИА «Новости» со ссылкой источник в оборонно-промышленном комплексе,

В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в РФ однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство.

23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ РФ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД РФ обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.