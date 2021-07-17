 

Мясников предупредил о смертельной опасности отеков

17.07.2021, 15:48, Новости дня
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Отеки под глазами или на ногах могут говорить о болезни почек, сердца или печени, а также побочных эффектах от приема некоторых лекарств, и вызвать риск образования тромбов, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами. Возможно это говорит о болезни почек, сердца или печени, также причинами отеков могут быть побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли, но применять мочегонные средства не следует, поскольку они сами  могут спровоцировать отеки, предупредил Мясников.

«Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину!» – приводит РИА «Новости» слова врача.

После долгого периода без физической активности (длительный авиаперелет или работа за компьютером) есть риск образования тромбов. Для его определения следует измерить объем голени на ногах: если разница будет даже в сантиметр, необходимо обратиться к врачу. По словам Мясникова, наибольшую опасность представляет «стреляющая болезнь»: тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого. В таком случае нужно сразу приступать к антикоагуляции посредством разжижающих кровь препаратов, а после установить причину.



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