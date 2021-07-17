 

Кабмин одобрил выплаты семьям с детьми старше шести лет

17.07.2021, 14:54, Новости дня
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Правительство РФ одобрило единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми старше шести лет.

В ходе заседания правительства обсуждался вопрос о выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда средств для предоставления межбюджетного трансферта Пенсионному фонду «на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации и являющимся одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет», говорится на сайте кабмина.

Также будут произведены выплаты инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей.

Напомним, выплату в 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет семьи начнут получать с 16 августа, на данную меру поддержки из бюджета пойдут 204 млрд рублей.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей.



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