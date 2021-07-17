“Хлебобулочные ляжки”, “Трусы под трусами?”. Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
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“Какая [фотография]? Я за последнюю. Хлебобулочные ляжки и первые результаты уколов липолитиками (препараты для устранения целлюлита и локальных жировых отложений. – “ГОРДОН”)”, – подписала певица снимки.
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“Будто надела летнее небо. Красота”, – прокомментировал dar.viter.
“Такая нежная и очаровательная”, – отметила zhuryda_yulia.
“Последняя [фотография]? Трусы под трусами трусов? Вы что, серьезно”, – спрашивает kotja_ja.
Контекст:
Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.
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