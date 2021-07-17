 

“Хлебобулочные ляжки”, “Трусы под трусами?”. Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде

17.07.2021, 14:16, Новости дня
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“Какая [фотография]? Я за последнюю. Хлебобулочные ляжки и первые результаты уколов липолитиками (препараты для устранения целлюлита и локальных жировых отложений. – “ГОРДОН”)”, – подписала певица снимки.

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Публикация от * & * : * * (@thejerryheil)

“Будто надела летнее небо. Красота”, – прокомментировал dar.viter.

“Такая нежная и очаровательная”, – отметила zhuryda_yulia.

“Последняя [фотография]? Трусы под трусами трусов? Вы что, серьезно”, – спрашивает kotja_ja.

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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