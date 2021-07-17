 

“Леся, бегите, Надя все видит”. Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом

17.07.2021, 14:16, Новости дня
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“Ну тут все логично… Горячий цех, горячая ведущая. Парниша Владимир Дантес подкатил”, – подписала она снимки.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Леся, бегите, Надя все видит”, – написала tatyanka23_03, намекая на супругу Дантеса Надю Дорофееву.

“Классно. Дорофеева не будет ревновать?” – спрашивает marina_2568_.

“Ну все правильно, богиня прошла – и мужчины штабелями легли, Леся, я тебя обожаю”, – добавила zinaidaartemenko48.

В Instagram Stories Никитюк опубликовала еще один снимок с Дантесом в той же локации.

Фото: lesia_nikituk / Instagram

Одну из фотографий Дантес репостнул себе в Instagram Stories с подписью “Работа кипит”. Над каким проектом он работает вместе с Никитюк, артист не уточнил.

Фото: vladimirdantes / Instagram
Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию. Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Dantes (настоящее имя артиста – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру. Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Наде Дорофеевой), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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