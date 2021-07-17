 

Великобритания вышла на второе место в мире по числу новых случаев COVID-19 в сутки

17.07.2021, 14:16, Новости дня
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Согласно информации правительства, в Великобритании 15 июля выявили 51 870 новых случаев коронавирусной инфекции – это максимальный с 11 января (57 097) показатель заболеваемости в стране.

В четверг больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Индонезии – 54 тыс., в Бразилии – 45 591.

Скриншот: worldometers.info

Накануне, 14 июля в Соединенном Королевстве COVID-19 выявили у 48 354 человек, в Бразилии – у 52 789.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 16 июля, в мире подтвердили более 188,65 млн случаев COVID-19, 5,28 млн. – в Великобритании, она седьмая в мире по числу заражений коронавирусом.

В Соединенном Королевстве фиксируют рост новых случаев COVID-19 на фоне распространения в стране “индийского” штамма коронавируса “Дельта”.

По данным правительства на конец июня, доля инфицированных вариантом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” в Соединенном Королевстве составляла более 35% от всех случаев заражений. Штамм “Дельта” связан с на 60% повышенным риском передачи инфекции в домашних условиях по сравнению с вариантом “Альфа” (“британским”), отмечали в минздраве страны.  

В ВОЗ говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. Согласно информации ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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