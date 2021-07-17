 

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ровенской области возросло до 23 человек. Полиция назвала вероятную причину аварии

17.07.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“43-летний житель Хмельницкой области – водитель двухэтажного автобуса марки Setra, осуществляющего регулярные перевозки по маршруту Киев – Вроцлав, двигаясь из Киева в направлении города Радивилов не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. По предварительной информации, водитель пытался избежать от наезда на пешехода – 22-летнего жителя села Срибне, который двигался по проезжей части навстречу”, – говорится в сообщении.

В салоне, по данным полиции, кроме двух водителей находилось ориентировочно 58 пассажиров – жителей Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и Киева.

В результате аварии травмы получили 23 человека. 

“Пешеход и двое пассажиров госпитализированы в реанимационное отделение, еще двое находятся в травматологии, 11 – с незначительными травмами находятся в Радивиловский больнице. Кроме того, семь пассажиров с различными травмами госпитализированы в Бродовскую больницу”, – сообщили а полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Контекст:

Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что в ДТП травмировалось 20 человек, 16 из которых были госпитализированы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.06 / В РПЦ сочли оскорбительным постер футбольной сборной Бельгии в образе дьяволов

01.08 / «Клеветническая кампания» — обозреватель Figaro защитил Виктора Гюго от нападок активистов

14.05 / “Ребята, а в чем обман?” Дан Балан рассказал, какие отношения на самом деле связывают его с Тиной Кароль

19.02 / Пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе соцсети

31.03 / Рубль снизился к доллару

15.05 / Фронтмен группы «Нервы» подрался у бара в Москве

13.10 / Космонавт объяснил полный запрет алкоголя на МКС

15.05 / В Николаеве убили известного исследователя Холокоста

08.12 / Europe 1 – глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 похвалила российский «Спутник V»

16.12 / “У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата”. Приходько поделилась детскими воспоминаниями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика