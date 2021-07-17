 

“Почему в трусах, где потеряли юбку?”, “До анорексии совсем чуть-чуть”. В сети обсуждают новое фото Ани Лорак

17.07.2021, 13:22, Новости дня
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“То, чего вы так долго ждали, случится уже этой осенью. Мы готовимся к самой большой премьере этого года”, – подписала она фото, но не уточнила о чем речь.

Подписчики в комментариях строят предположение, что большой премьерой может быть или украиноязычная песня, или дуэт с российским певцом Сергеем Лазаревым.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Не забыли фанаты обсудить и саму фотографию. Некоторые подписчики заметили, что певица сильно похудела.

“Спасибо большое за творчество. Судя по фото, до анорексии совсем чуть-чуть”, – написал s_makhnach.

“Похудела очень. Скоро [российскую телеведущую Ксению] Бородину догонит”, – подчеркнула milana_2786.

“Королина, почему в трусах, где потеряли вашу юбку?”, – интересуется galinayan1961.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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