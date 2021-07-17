Ярославский поделился пятью привычками, которые помогут похудеть

Привычка 1. Контроль количества выпитой воды – минимум 30 мл на 1 кг плюс стакан теплой воды утром.

“Стараюсь выпивать половину нормы до обеда. Если хочется есть – пью воду. Заметил, что часто путал голод с жаждой”, – отметил шеф-повар.

Привычка 2. Убрать все перекусы. Никаких горстей орехов, сухофруктов, батончиков, печенья. Это приводит к “незаметному” перееданию, особенно углеводами.

Привычка 3. Больше двигаться. Ярославский советует поставить фитнес-трекер на телефон или часы и следить за количеством шагов.

“Активность и физический труд улучшают самочувствие, производятся правильные гормоны и приводят тело в тонус. Я часто пытаюсь заменить поездки на машине или такси ходьбой. Не бегаю из-за травмы колена, но занимаюсь на орбитреке. После занятий – начал с 10 минут, затем поднял до 15–20 минут и сейчас уже по 25–30 минут”, – добавил он.

Привычка 4. Заняться спортом. Подходят любые занятия: растяжка, плавание, зал.

“Да, иногда я себя заставляю утром встать и дойти до зала. Но потом доволен собой. И когда видишь результат – это тоже мотивирует”, – добавил Ярославский.

Привычка 5. Пересмотреть основное питание, приучиться к листьям салата и рыбе.

“Традиционно два приема пищи в день – примерно до 12.00 и 18.00–19.00. Причем сначала стояла задача просто наедаться. Я ел столько, сколько хотелось: огурец, сельдерей, болгарский перец и сами листья можно в любом количестве. Немного заправки и масла, копченый или малосоленый лосось, яйца пашот или отварные, пара ложек киноа, иногда овсянка или гречка. Рыбу меняю на запеченную или отварную птицу.

Вечером то же самое, но без каши и яиц. Приветствуется вся паровая зелень: брокколи, спаржа, спаржевая фасоль. Утром 150 г ягод или банан перед тренировкой. Когда привык так питаться, стал наедаться меньшими порциями”, – рассказывает он.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

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