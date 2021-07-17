В Ивано-Франковской области пять детей отравились в детском лагере – Госпродпотребслужба

В инфекционное отделение Яремчанской больницы госпитализировали пятерых детей 2006-2008 года рождения. “Предварительный диагноз пострадавших – пищевое отравление. Состояние – средней степени тяжести”, – говорится в сообщении. Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”