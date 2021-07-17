 

В Ивано-Франковской области пять детей отравились в детском лагере – Госпродпотребслужба

17.07.2021, 10:38, Новости дня
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В инфекционное отделение Яремчанской больницы госпитализировали пятерых детей 2006-2008 года рождения.

“Предварительный диагноз пострадавших – пищевое отравление. Состояние – средней степени тяжести”, – говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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