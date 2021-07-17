 

Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии

17.07.2021, 10:38, Новости дня
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“Это гуманитарная помощь от Румынии”, – говорится в сообщении.

Передача вакцины состоялась на контрольном пункте пропуска “Сирет” – “Порубное”.

“Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят в центральный склад в Киеве. Затем ее распределят между всеми областями Украины”, – сообщили в ОГА.

15 июля Еврокомиссия сообщала, что Украина получит 500 тыс. доз вакцины из Дании, еще 100,8 тыс. привезут из Румынии.

Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 июля прививки от коронавируса получили уже 2,6 млн человек, 1,4 млн завершили вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что до конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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