Власти заявили о необходимости QR-кодов в отелях Подмосковья

Гости отелей и гостиниц Московской области должны будут предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенную болезнь, если они останавливаются дольше, чем на три дня, сообщили в пресс-службе комитета по туризму региона.

«В части отелей изменений нет, все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код», – передает РИА «Новости» сообщение комитета по туризму.

За прошедшие сутки Подмосковье заняло второе место после Москвы по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за 16 июля выявили 2484 новых случая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, смягчающее антиковидные ограничительные меры. Предъявление QR-кодов в общепитах Подмосковья с 19 июля носит рекомендательный характер, также отменены ограничения по числу зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования.

Власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер.