 

Власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота РФ на дозаправку в Сеуте

17.07.2021, 10:22, Новости дня
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Правительство Испании обдумывает, какой ответ дать РФ на якобы поступивший запрос о дозаправке ее флота в порту автономного города Сеута, так как положительный ответ может испортить отношения с НАТО, информирует газета El Confidencial со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, это один из первых вопросов, который новый глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес должен будет обсудить с председателем правительства Педро Санчесом. Речь идет о «сложной дилемме», так как властям королевства предстоит решить, придать ли импульс экономике Сеуты за счет «укрепления связей с Москвой, чьи отношения с НАТО, Вашингтоном и Брюсселем переживают переломный момент», передает ТАСС.

Указывается, что в период с 2011 по 2016 год более 50 российских кораблей пришвартовывались в Сеуте для дозаправки топливом, а также пополнения продовольствия.

По версии издания, с одной стороны, испанские власти склоняются к тому, чтобы позволить судам России заходить в порт автономного города, чтобы оживить его экономику. С другой же Мадрид примет в 2022 году саммит глав государств и правительств НАТО, и разрешение на заход в испанский порт кораблям ВМФ РФ может вызвать недовольство Североатлантического альянса, утверждает издание.

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании.

Напомним, в 2016 году Испания закрыла порт Сеута для российских кораблей. В Минобороны России заявляли, что это решение было вызвано давлением на Мадрид со стороны США и НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что члены альянса сами принимают решение о допуске кораблей авианосной группы РФ в свои порты.

При этом порт является автономным городом, его территория не относится к Североатлантическому альянсу.

В ноябре 2018 года российским кораблям открыли доступ в порт Сеута. В июне 2019 года корвет Черноморского флота «Василий Быков», совершающий межфлотский переход на Балтику, зашел в испанский порт Сеута.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.



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