 

Число случаев COVID-19 в мире приближается к 190 млн

17.07.2021, 9:44, Новости дня
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Умерло от коронавируса 4 млн 75 тыс. человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (34 млн заболевших, 608,8 тыс. умерших);
Индия (31 млн заболевших, 413 тыс. умерших);
Бразилия (19,3 млн заболевших, 540,4 тыс. умерших);
Франция (5,9 млн заболевших, 111,6 тыс. умерших);
Россия (5,8 млн заболевших, 144,4 тыс. умерших).

Украина в списке – на 17-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,7 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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