Число случаев COVID-19 в мире приближается к 190 млн

Умерло от коронавируса 4 млн 75 тыс. человек.

Странами с наибольшим распространением заболевания являются:

США (34 млн заболевших, 608,8 тыс. умерших);

Индия (31 млн заболевших, 413 тыс. умерших);

Бразилия (19,3 млн заболевших, 540,4 тыс. умерших);

Франция (5,9 млн заболевших, 111,6 тыс. умерших);

Россия (5,8 млн заболевших, 144,4 тыс. умерших).

Украина в списке – на 17-м месте. В стране подтвердили более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло 52,7 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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