 

В мире сделали более 3,5 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

17.07.2021, 9:44, Новости дня
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Вакцинация началась в 180 странах. Последний суточный показатель составил 30,2 млн введенных доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,43 млрд доз);
страны Евросоюза (425,8 млн доз, полностью вакцинированы 42,8% населения);
Индия (399,3 млн доз, полностью вакцинированы 5,8% населения);
США (336,6 млн доз, полностью вакцинированы 48,4% населения);
Бразилия (114,6 млн доз, полностью вакцинированы 15,8% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (71,9%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 17 июля прививки от коронавируса получили уже 2,6 млн человек, 1,4 млн завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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