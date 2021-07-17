Авиаэксперт объяснил сложность посадки винтовых самолетов с отказавшим двигателем

«Винт на неработающем двигателе становится своего рода парусом и имеет серьезное лобовое сопротивление. Вместо того, чтобы тянуть, он начинает тормозить самолет», – рассказал газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров, комментируя вынужденную посадку Ан-28 в сибирской тайге.

В пятницу утром с радаров пропал самолет Ан-28, который совершал рейс из города Кедрового в Томск. Позже выяснилось, что у лайнера отказал один из двигателей, в связи с чем экипаж принял решение совершить посадку в тайге, которая прошла успешно. В Следственном комитете сообщили, что «у самолета имеются повреждения». Все находившиеся на борту граждане выжили. Командир воздушного судна Анатолий Прытков получил перелом ноги.

«При нормальных условиях, в том числе погодных, на одном двигателе вполне можно продолжить полет до аэродрома. Хотя все зависит от того, на каком этапе полета произошел отказ двигателя. Если это произошло во время захода на посадку, то понятное дело, что здесь далеко не улетишь, так как самолет идет на меньших скоростях, и дальше он уже набрать скорость не может. Или же он может быть достаточно сильно загружен. Это тоже влияет, потому что с полной загрузкой далеко не всегда можно лететь долго», – говорит Гусаров.

По его мнению, судя по тому, что сама посадка была совершена недалеко от аэродрома, экипаж, скорее всего, принял решение посадить самолет в тайге, так как во время отказа двигателя самолет, видимо, уже начал снижаться. Соответственно, для продолжения полета ему не хватало высоты и скорости.

«Полагаю, что пилоты оценили ситуацию и решили посадить воздушное судно туда, куда возможно и пока возможно, пока самолет управляется и не потерял скорость. Может быть, в этой ситуации еще какие-то обстоятельства, помимо отказа двигателя, были, но мы о них пока не знаем», – объясняет эксперт.

Если самолет летит высоко и быстро и у него отказывает двигатель, продолжает собеседник, то ему ничего не угрожает: за счет запаса высоты судно может набрать скорость за счет пикирования и поддержать полет на одном двигателе. Если же запаса высоты нет, то остается только сажать самолет.

«У реактивных самолетов, когда у них отключается один двигатель, он, по сути, становится балластом. То есть его воздействие на самолет не столь велико, как у самолета с винтом, такого как Ан-28. Винт на неработающем двигателе становится своего рода парусом и имеет серьезное лобовое сопротивление. Вместо того, чтобы тянуть, он начинает тормозить самолет. В этом как раз состоит существенная разница между турбореактивным двигателем и турбовинтовым. Реактивному значительно легче продолжать полет на одном двигателе», – рассказывает Гусаров.

Однако он поясняет, что в истории известно много случаев, когда удавалось посадить самолеты в тайге или на подобной местности. Тем более что таким самолетам, как Ан-28, характеристики позволяют сажать судно в ограниченных пространствах, в том числе на грунт. «Его можно посадить на любую поляну, в отличие, опять же, от реактивного самолета, который вряд ли бы удалось посадить в тайге из-за того, что ему необходима большая взлетно-посадочная полоса, причем с твердым покрытием», – заключил эксперт.

Утром 10 июля в Печорском районе Республики Коми легкомоторный самолет был вынужден совершить непредвиденную посадку на автодорогу Озерный – Кедровый Шор в связи с технической неисправностью воздушного судна.