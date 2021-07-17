 

Перепрофилированные под COVID-19 стационары вернулись к плановой работе в Москве

17.07.2021, 9:28, Новости дня
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В Москве 12 перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе, к плановому режиму вернулись также ранее работающие как КТ-центры семь поликлиник, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции», в результате «Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным», передает ТАСС.

«В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры», – рассказала заммэра.

Ранее сообщалось, что в Москве доля привившихся в сфере здравоохранения и образования достигла 70%.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер.



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