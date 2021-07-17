В Ровенской области в ДТП попал автобус Киев – Вроцлав. Госпитализированы 16 человек
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Авария произошла в 3.45 вблизи города Радивилов Дубенского района. В автобусе находилось 40 человек.
“Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание”, – говорится в сообщении.
В результате 16 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Издание “ЧаРівне” пишет, что все пассажиры автобуса – граждане Украины. Транспортное средство перевернулось и упало в кювет.
По данным издания, пострадало 20 человек, но четыеро отказались от госпитализации. Один человек был зажат между сидениями.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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