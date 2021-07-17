В Ровенской области в ДТП попал автобус Киев – Вроцлав. Госпитализированы 16 человек

Авария произошла в 3.45 вблизи города Радивилов Дубенского района. В автобусе находилось 40 человек.

“Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание”, – говорится в сообщении.

В результате 16 человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Издание “ЧаРівне” пишет, что все пассажиры автобуса – граждане Украины. Транспортное средство перевернулось и упало в кювет.

По данным издания, пострадало 20 человек, но четыеро отказались от госпитализации. Один человек был зажат между сидениями.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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