В Украине из-за непогоды без электричества осталось 60 населенных пунктов, большинство – в Закарпатской области

“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 60 населенных пунктов в трех областях”, – говорится в сообщении.

В Закарпатской области обесточены 55 населенных пунктов, в Луганской – три, в Донецкой – два.

Контекст:

ГСЧС 16 июля предупреждала о грозах в Закарпатской области, а также о граде и порывах ветра до 15-20 м/с.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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