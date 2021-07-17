 

В Украине из-за непогоды без электричества осталось 60 населенных пунктов, большинство – в Закарпатской области

17.07.2021, 8:50, Новости дня
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“В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач обесточены 60 населенных пунктов в трех областях”, – говорится в сообщении.

В Закарпатской области обесточены 55 населенных пунктов, в Луганской – три, в Донецкой – два.

Контекст:

ГСЧС 16 июля предупреждала о грозах в Закарпатской области, а также о граде и порывах ветра до 15-20 м/с.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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