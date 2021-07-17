 

Шведский бренд Koenigsegg запустил выпуск гиперкара Jesko

17.07.2021, 8:48, Новости дня
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Шведский бренд Koenigsegg объявил о начале серийного выпуска мощных гиперкаров Jesko.

Напомним, официальная презентация модели прошла в 2019 году в рамках Женевского автосалона. Автомобиль получил в качестве платформы монокок, в конструкцию которого установили каркас безопасности и несколько топливных баков. Модель Jesko оснащается 5-литровым бензиновым мотором, который выдает 1280 л.с. Особенностью примененной подвески указали горизонтальный амортизатор, отсутствующих в предшествующих версиях.

Ввиду встроенного полноуправляемого шасси станет возможным поворачивать колеса в любую сторону. Производитель намерен выпустить всего 125 экземпляров гиперкара Jesko, который оценивается в 3 миллиона долларов.



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