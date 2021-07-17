 

Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей

17.07.2021, 8:34, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей.

Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время

«Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России».

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах.



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