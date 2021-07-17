 

Больше 90 человек погибли в районе Арвайлер в ФРГ при наводнении

17.07.2021, 8:34, Новости дня
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Более 90 человек погибли в одном лишь районе Арвайлер на западе ФРГ в результате последствий разрушительного наводнения, пострадали 618, сообщила полиция в Кобленце.

Правоохранители сообщили, что «в результате катастрофы в районе Арвайлер по состоянию дел на настоящий момент погибли более 90 человек», и «есть опасения, что их будет больше», передает ТАСС.

Кроме того, «известно в общей сложности о 618 пострадавших», не исключается, что это число также возрастет.

Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.



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