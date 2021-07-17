 

Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм COVID

17.07.2021, 8:34, Новости дня
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Кубинская вакцина от коронавируса Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания, сообщили разработчики препарата.

Директор разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала сообщила, что «уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от коронавируса) Abdala, результаты отличные», передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.

Она добавила, что сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек.

Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение вакцины от коронавируса Abdala.

Во второй половине июня Куба объявила о завершении клинических испытаний препарата, его эффективность против симптоматического протекания коронавируса составила 92,28%.

О разработке препарата стало известно в марте. При этом в докладе американского министерства здравоохранения и социальных служб (HHS) указывалось, что Вашингтон пытался уговорить страны Северной и Южной Америки не принимать помощь России, Кубы и Венесуэле по вакцинам.



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