 

В Украине за сутки подтвердили 591 случай COVID-19

17.07.2021, 7:56, Новости дня
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Из них 41 ребенок и девять медиков.

Умерло за сутки 16 человек, выздоровело 676 пациентов, а еще 438 – госпитализированы.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях”, – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 244 196 случаев COVID-19, умерло 52 718 человек, выздоровело 2 180 957 пациентов. 

16 июля в стране провели 41 372 тестирования на коронавирус, из которых 18 006 – методом ПЦР, 8718 – методом ИФА, а также 14 648 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали 11,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1899265360236560

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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