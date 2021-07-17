 

С начала суток оккупанты на Донбассе открывали огонь пять раз, ранен украинский военный – штаб ООС

17.07.2021, 7:56, Новости дня
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“В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10″ с пересечением линии разграничения”, – говорится в сообщении.

С начала суток 17 июля оккупанты открывали огонь пять раз.

“Вблизи Чермалыка противник обстрелял наши позиции из стрелкового оружия. В районе Водяного, что на Приазовье, оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. У Широкино российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм”, – говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. 

“Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести. На обстрелы противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ”, – сообщили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/346122867094581/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибли 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 – боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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