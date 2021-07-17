 

Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом

17.07.2021, 5:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, информирует пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах РФ откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Учёные доказали, что физические наказания ухудшают поведение ребёнка

14.08 / СБ ООН приступил к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

11.01 / Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса

08.06 / Арестович считает, что ВСУ “сделают” боевиков на Донбассе в течение суток, но дальше будет российская армия

02.12 / “Можно и подавиться” – Фреймут назвала пожелание “Приятного аппетита!” отголосками СССР

22.03 / Lamborghini отозвала 15 суперкаров в РФ из-за риска открытия капота на ходу

08.08 / Ученые рассказали о признаке будущей деменции

25.06 / Обнаружено столкновение чёрной дыры с очень странным объектом

23.12 / «Бомба замедленного действия» – во Франции всё больше афганских беженцев, выросших в условиях войны

20.11 / Брексит и пандемия настраивают шотландцев на независимость

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика