Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом

Президент РФ Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, информирует пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода.

Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах РФ откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки.