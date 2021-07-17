 

Эксперт объяснила преимущества нового механизма размещения социальной рекламы в Рунете

17.07.2021, 5:52, Новости дня
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Появление в РФ оператора социальной интернет-рекламы отвечает мировому опыту. Вводятся единые правила, согласно которым ресурсы будут распространять общественно-полезную рекламу в Сети. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. Ранее правительство наделило функциями оператора социальной рекламы Институт развития интернета.

«В мире уже накоплен успешный опыт работы операторов социальной рекламы. Главный плюс такого решения в том, что появляются единые принципы, по которым оценивается социальная реклама и принимаются решения о ее бесплатном распространении в интернете», – отметила член Общественной палаты России, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова.

При этом работа такого оператора должна быть прозрачной, лишенной субъективности и понятной для всех заинтересованных сторон. «Уже сформирован совет, который будет отбирать социальную рекламу для ее распространения. В него вошли эксперты, – как я считаю, с высокой репутацией, профессионалы. Поэтому будем надеяться, что процесс будет эффективным», – отметила Тополева-Солдунова.

По ее словам, создание социальной рекламы подразумевает большую долю творческой свободы, поэтому у заказчиков и производителей контента должна оставаться возможность самим выстраивать отношения с провайдерами, которые будут ее публиковать. «На сегодня законодательство дает такую возможность. Создатели рекламы могут сами строить отношения с интернет-площадками. Нельзя допускать монополизма в этой сфере», – уверена член Общественной палаты.

Тополева-Солдунова уточняет, что ИРИ будет лишь отслеживать, чтобы доля общественно полезных объявлений на той или иной площадке действительно достигала 5% от общего объема. «Законодательство разработано таким образом, что площадки обязаны сами информировать оператора о доле социальной рекламы. Именно таким образом можно узнавать, соблюдается ли квота», – отметила она.

Накануне правительство наделило функциями оператора социальной рекламы АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). В категорию соцрекламы могут попасть, например, публикации, которые рассказывают о важных датах российской истории и культуры, пропагандируют здоровый образ жизни и призывают к соблюдению правил дорожного движения. Новый оператор станет своеобразным арбитром: он будет получать сведения об объемах размещения материалов от площадок-распространителей и взаимодействовать с рекламодателями, уточнили в правительстве.

Согласно обновленному недавно закону «О рекламе», информационные ресурсы с ежедневным охватом свыше 100 тыс. пользователей Рунета обязаны размещать соцрекламу в пределах 5% от общего объема. За выполнением этого правила будет теперь следить ИРИ. Такая норма действует уже 15 лет, однако до сих пор она фактически работала только для ТВ, печатных изданий и наружной рекламы, а в интернете из-за отсутствия соответствующего механизма квота регулировалась только за счет самоорганизации самих участников рынка.

«Сейчас благодаря изменениям в законодательстве создается легальный механизм регулирования соцрекламы в Сети, и ИРИ становится его важной частью», – сказал замгендиректора по социальной рекламе ИРИ Андрей Воронков. По его словам, на первом этапе оператор начнет взаимодействовать с «Яндексом», Google, Mail.ru, Rambler, TikTok и Facebook. Эти площадки помогут ИРИ распространить рекламу социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, органов власти.



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