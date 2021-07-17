Байден обвинил соцсети в убийствах людей

Соцсети, допуская дезинформацию о коронавирусе, убивают людей, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Президента США спросили, есть ли у него послание для соцсетей в связи с дезинформацией о COVID-19. Байден сообщил в ответ, что «они убивают людей». «Единственная пандемия, которая есть – среди невакцинированных. И они убивают людей», – приводит его слова РИА «Новости».

Администрация Facebook после этого заявила, что «не будет обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами». Как подчеркнула соцсеть «факт состоит в том, что свыше 2 млрд человек ознакомились с достоверной информацией о COVID-19 и вакцинах» в Facebook, это «больше, чем где-либо еще в интернете». Facebook уверена, что «помогает спасать жизни», передает ТАСС со ссылкой на Verge.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что в США выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.