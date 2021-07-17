Новая беспроводная клавиатура Samsung Smart Keyboard Trio 500 представлена в России

Корейская компания Samsung официально представила в РФ свою новую беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500. Устройство производитель относит к универсальному типу.

Это значит, что его можно использовать с различными гаджетами, в том числе небольшими планшетами и смартфонами. Основная задача – облегчить процесс набора текстов на электронных аппаратах, в которых нет своих полноценных клавиатур надлежащих размеров.

В данном случае кeyboard имеет ширину 28 см, а высоту – 12,7 см. его толщина – 15 мм. Габариты позволяют легко переносить клавиатуру. Вес устройства составляет чуть более 400 г. Цена также относительно невысока – всего 3590 рублей. На клавишах, кроме латинских, начертаны также и кирилличные литеры.