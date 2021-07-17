 

Японская игровая консоль PlayStation 5 выходит в продажу на территории России

17.07.2021, 5:12, Новости дня
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В РФ стартовали официальные продажи японской игровой консоли PlayStation 5, которая вышла на мировой рынок еще более полугода назад. Данная приставка с самого начала пользовалась очень высоким спросом среди геймеров, что мгновенно сделало ее дефицитной.

Первым предложит консоль россиянам интернет-магазин DNS. Как это было и на других ключевых рынках, все начнется с предзаказов. Поскольку количество приставок, поступивших в страну, ограничено, аналитики ожидают, что и в РФ PlayStation 5 будет трудно купить в свободной продаже.

Однако производитель все же не отказался предоставить скидку первым покупателям, как он делал это и в других странах мира. По прогнозам экспертов, PlayStation 5 останется дефицитом, как минимум, до конца текущего года.



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