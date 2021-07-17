 

Эксперт: Трехдневное голосование сводит к нулю риск заражения COVID на избирательных участках

17.07.2021, 5:00, Новости дня
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Сентябрьские выборы будут безопасными для избирателей, поскольку, в дополнение ко всем мерам безопасности, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут вакцинированы, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, комментируя рекомендации Роспотребнадзора против COVID-19 в ходе избирательной кампании.

«Опыт прошлого года показал, что практика проведения трехдневного голосования с соблюдением требований безопасности, предписанных Роспотребнадзором, полностью себя оправдала. Риски заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках тогда были сведены к нулю», – сообщил Дейнеко.

По его словам, предстоящие выборы депутатов Государственной думы – очень важное для страны политическое событие, но ковидная статистика оставляет желать лучшего. «Поэтому инициативы, озвученные сегодня главами Центризбиркома РФ и Роспотребнадзора абсолютно оправданы и продиктованы временем. Нет сомнения в том, что сентябрьские выборы будут еще более безопасными для избирателей, поскольку, в дополнение ко всем мерам безопасности, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут вакцинированы», – добавил Дейнеко.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей.



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