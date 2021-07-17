 

Илон Маск собирается строить город на Марсе

17.07.2021, 4:18, Новости дня
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Недавно Илон Маск озвучил еще одну фантастическую идею – построить до 2050 года целый город на планете Марс. Как стало известно из достоверных источников, это вовсе не пустые слова великого мечтателя.

Оказывается, компания SpaceX уже планирует построить на территории Техаса новый завод, на котором будут выпускать до тысячи двигателей Raptor для ракет, предназначенных для межпланетных полетов.

Компания, таким образом, сможет отправить на Марс множество космических кораблей Starship, которые доставят на Красную планету все необходимое. По словам маска, город на Марсе должен стать самодостаточным. Предварительные расчеты показывают, что данный проект теоретически можно осуществить в течение двух десятилетий.



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