 

Украина высказала претензии к Байдену и Меркель

17.07.2021, 3:56, Новости дня
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Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский».

По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости».

Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что РФ нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».



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