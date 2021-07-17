 

Российские дипломаты посетили Бута в американской тюрьме

17.07.2021, 3:56, Новости дня
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Россиянина Виктора Бута в тюрьме «Мэрион» (Иллинойс, США) посетили российские дипломаты, сообщило посольство РФ в Вашингтоне.

Дипломаты посетили Бута для «оказания консульско-правового содействия». Они «поддержали россиянина» и заверили его, что намерены и в дальнейшем «отстаивать его права и защищать интересы». «Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам», – заявило посольство в Facebook.

Напомним, Бут уже 13 лет провел в тюрьме. Он был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году – приговорили к 25 годам тюрьмы. 



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