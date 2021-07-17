Россия сократила вложения в госдолг США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В мае российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,8 млрд долларов, сообщил американский минфин.
Вложения снизились с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.
Смотреть комментарии → Комментариев нет