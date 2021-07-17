 

Россия сократила вложения в госдолг США

17.07.2021, 0:16, Новости дня
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В мае российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,8 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Вложения снизились с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.



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