Россия сократила вложения в госдолг США

В мае российские вложения в государственные ценные бумаги США снижены до 3,8 млрд долларов, сообщил американский минфин.

Вложения снизились с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд в мае, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. Резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году.