Аваков вернется в новом политическом сезоне “в какой-то испостаси” – Арахамия

На вопрос ведущего, предлагали ли Авакову другую должность, Арахамия сказал: “Есть предложение – осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде”.

Глава фракции отметил, что Аваков – опытный человек “и такая опция существует”.

“У нас есть много должностей в правительстве, у нас есть три-четыре вице-премьера. Но мы ему еще ничего не предлагали. Сначала посмотрим, что мы предложим. И потом он решит, соглашаться или не соглашаться”, – подчеркнул Арахамия.

Контекст:

13 июля Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко заявил, что Аваков был бы лучшим кандидатом на пост мэра Харькова. Аваков намекнул, что не будет бороться за должность городского головы.

—