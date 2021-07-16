 

Стало известно о возможной провокации в день инаугурации президента Сирии

16.07.2021, 22:28, Новости дня
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Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») готовит провокацию с инсценировкой химической атаки, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Центр «из различных источников» получил сведения о подготовке боевиками провокации в Идлибской зоне деэскалации. Кулить сообщил, что провокацию могут устроить 17 июля, «в день инаугурации президента Сирии». Боевики хотят инсценировать химическую атаку в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. К провокации планируется привлечь псевдогуманитарную организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы, которые будут вести постановочные съемки, чтобы обвинить сирийское правительство.

Кулить также рассказал, что в населенных пунктах Даиль, Тафас, Нава, Джасим и Эс-Санамеин провинции Деръа «спящие ячейки» террористов вербуют новых боевиков, которых готовят к проведению диверсий. Сирийские власти в южных районах страны установили дополнительные посты, проверяют машины, чтобы не допустить переброски оружия для «спящих ячеек» боевиков и предотвратить проведение терактов, передает ТАСС.

Напомним, Башар Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков. Наблюдатели от Общественной палаты России отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов.

При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.



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