«Недостоин» — Wion объяснил, почему китайцы не рады потенциальному коммунисту Джеки Чану

Недавно Джеки Чан объявил о своём желании вступить в Коммунистическую партию Китая, которая, по его мнению, «выполнит все свои обещания меньше чем за 100 лет». Но, как передаёт WION, несмотря на то что артист танцует на «пропагандистских» торжествах и нахваливает Си Цзиньпина, китайцы не считают, что он достоин партии, и припоминают ему в соцсетях неверность и проблемы сына с наркотиками.

Легенда боевых искусств Джеки Чан положил глаз на новый проект и усиленно проходит кастинг: танцует в китайских пропагандистских видео, нахваливает (председателя КНР. — ИноТВ) Си Цзиньпина. И всё это — ради труднодостижимого членства в Коммунистической партии Китая.

Джеки Чан всегда симпатизировал коммунистам, и теперь он хочет официально оформить эти отношения. Но есть проблема: китайский народ не горит желанием его принять. А почему — мы расскажем в нашем следующем репортаже.

1988 год. Пока ещё начало, кажется, бесконечной карьеры Джеки Чана. Он выпускает комедийный боевик «Драконы навсегда». Фильм получился провальным, и критики его разгромили. Но спустя 30 лет картина приобретает смысл, ведь для Джеки Чана, похоже, дракон, действительно, навсегда. Он хочет вступить в Коммунистическую партию Китая (КПК), привнести немного Шаолиня в закостеневший старый коммунизм. Может, для Голливуда это и шокирующая новость, но Чан всегда был преданным сторонником партии. Он член Народного политического консультативного совета Китая, совещательного органа, в рамках которого партия, словно марионетками, управляет китайскими знаменитостями.

Здесь мы видим, как Чан на сцене исполняет китайскую пропагандистскую песню во время мероприятия, посвящённого столетию партии. Китай заявил танцевать — Джеки Чан ответил: «Ни слова больше».

В начале своей карьеры Чан всё-таки не стал пытаться вступить в партию. В конце концов, ему нужно было как-то находить работу в Голливуде. Но теперь он больше не собирается притворяться.

На прошлой неделе в Китае прошла конференция для представителей национальной киноиндустрии. Они по очереди воспевали хвалу недавней программной речи Си Цзиньпина. Чан тоже решил не отставать и дал волю скрывавшемуся в нём дракону.

«Я вижу величие КПК. Она сделает то, что говорит и что обещает, меньше чем за 100 лет. Я хочу стать членом КПК», — заявил актёр.

Пропагандистские СМИ были в восторге. Газета Global Times уцепилась за факт, что Чан сейчас работает в Гонконге, а значит, это можно рассматривать как знак смены приверженности. Гонконгская элита принимает партию, и Джеки Чан ведёт всех за собой.

Но не переоценивают ли они славу и влияние Чана? Очень похоже на то. Шаолиньские акции начинают проседать. Мало кто поверил неуклюжему киногерою Джеки Чана. Люди в Китае не думают, что он достоин вступления в партию. Можно сказать, эта премьера провалилась в первый же день. Пользователи китайской соцсети Weibo накинулись на Чана с критикой: выразили сомнения в его личностных качествах, припомнили измены и даже проблемы его сына с законом из-за наркотиков. Для Голливуда это, может, и типичная история, но в Китае такое может стать препятствием.

Вступить в Коммунистическую партию — всё равно что вступить в тайное общество викторианской эпохи. Придётся пройти тщательнейший отбор, при котором будут пристально изучать личную жизнь человека и даже историю его семьи. Так что коммунистическая мечта Чана — дело непростое.

Вы можете спросить: что же ещё может сделать Джеки Чан. Он поддержал авторитаризм, подавление демократических протестов и даже станцевал под безвкусную пропагандистскую музыку. Но такова уж реальность для того, кто поддерживает Китай. Неважно, нуждаешься ли ты в партии, — важно, нуждается ли партия в тебе.

Репортаж WION, World Is One.

Дата выхода в эфир 14 июля 2021 года.