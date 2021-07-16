«Любовь — это вымыть посуду вне очереди» – «СТРАНА» вспоминает Петра Мамонова

От последствий коронавируса в РФ умер известный музыкант, актёр, поэт, радиоведущий, основатель группы «Звуки Му» Пётр Мамонов. В последние годы Мамонов стал православным и много говорил о боге и душе. «СТРАНА» вспоминает самое главное о жизни и творчестве актёра.



Reuters

В РФ умер известный музыкант и актер Пётр Мамонов. Последние недели Мамонов болел в тяжёлой форме коронавирусом. О смерти музыканта сообщила его жена. Мамонов также известен как поэт, радиоведущий, основатель группы «Звуки Му». Он получил известность благодаря ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Царь». В последние годы музыкант и актёр стал православным и много говорил о боге и душе. «СТРАНА» вспоминает самое главное о жизни и творчестве Мамонова.

1 июля 2021 года стало известно, что 70-летнего артиста в тяжёлом состоянии госпитализировали с коронавирусом в реанимационное отделение клиники в Коммунарке, где его подключили к ИВЛ.

Супруга музыканта Ольга сообщила журналистам, что степень поражения лёгких у него достигла 87%. СМИ писали, что он не делал прививку от коронавируса, поскольку почти всё время жил в деревне.

В 2019 году Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Он перенёс две операции. Артист большую часть жизни боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. После 45 лет, испытав кризис и затяжную депрессию, Пётр Мамонов обратился к церкви и принял православие. Он значительно изменил образ жизни, переехал в деревню в Московской области, но полностью отказаться от спиртного не смог.

В 25 лет Мамонов перенёс клиническую смерть. В фильме «Игла» видно, что у артиста на груди большой шрам. В одном из интервью он рассказал, что получил его, когда стал участником пьяной драки. Ему проткнули лёгкое. В результате он потерял много крови и провёл 40 дней в коме.

По его словам, он долгое время не хотел возвращаться к жизни, несмотря на старания врачей.

«Я ничего не видел за этим порогом, но помню одно ощущение: отступила боль и наступил покой. Всё залито серым… и покой», — рассказывал Мамонов.

Рок-группа Мамонова «Звуки Му» появилась в 1980-х. Она исполняла экспериментальную и психоделическую музыку. Пётр Мамонов на сцене устраивал настоящий перфоманс — пускал пену изо рта, танцевал, имитировал непристойные движения.

При этом тексты песен он писал достаточно глубокие и стал легендой советского рок-андеграунда.

Группу пригласили с гастролями в Европу, США. В 2005 году Пётр Мамонов распустил коллектив. Позже основал новую группу.

Дебютом в кино стала небольшая роль в фильме «Игла» с Виктором Цоем. Но настоящую киноизвестность принёс ему фильм «Такси-блюз» Павла Лунгина. Мамонов сыграл там гениального джазового музыканта, который попадает в зависимость от простого таксиста, оказавшись его должником. В артхаусном фильме «Пыль» артист сыграл профессора психиатрии, который участвует в экспериментах над людьми.

Наибольшую известность ему принесла роль монаха-отшельника из фильма «Остров». Он не хотел соглашаться на эту роль и перед этим консультировался со своим духовником. В итоге решил принять предложение режиссёра.

Затем сыграл в ещё одном фильме Лунгина — «Царь», — где изобразил Ивана Грозного. Лента вызвала неоднозначные отзывы в России, где как раз уходили от традиции изображать Грозного юродивым или религиозным фанатиком, а именно таким его сыграл Мамонов.

Последний раз Мамонов снялся в кино для фильма «Шапито-шоу», где сыграл главную роль в одной из новелл. По сюжету, он отправляется в Крым и берёт с собой сына, с которым давно не общался. Поездка, которую герой Мамонова затевал для примирения с сыном, оборачивается совсем другими последствиями.

Пётр Мамонов был женат дважды. Впервые в 70-х, но этот брак быстро распался. От него у артиста есть сын.

С 1982 года Пётр Мамонов женат на Ольге Мамоновой, которая была танцовщицей. На момент знакомства она была замужем за англичанином, который приехал преподавать. Но Мамонов покорил её своим обаянием. Правда, жениться он не спешил. Но в итоге пара всё равно расписалась, а после того, как музыкант принял православие, — и обвенчались.

Видя неприспособленность мужа к ведению дел, со временем она занялась организацией концертов, изданием книг, альбомов и стала его менеджером, продюсером и концертным директором.

В интервью она говорила, что непростой брак с Петром Мамоновым — это её крест. Он научил её пониманию, терпению и любви. В этом браке родилось ещё двое сыновей. Также у Петра Мамонова есть двое внуков.

Как отмечает издание, когда Мамонов с женой и детьми переселился жить в деревню, по соседству с ними поселился и бывший муж англичанин. Сначала он приехал возвращать жену, но со временем смирился и стал другом семьи.

После того как артист начал исповедовать православие, он не только снялся в «Острове», но и стал много говорить в своих интервью о духовном, о боге.

При этом он пояснял суть своей веры не на Библии или вероучении, а на простых житейских примерах. Поэтому цитаты Мамонова тогда расходились по прессе и интернету. Издание приводит несколько из них.

«Каждую ночь нужно задавать себе простенький вопросик: я прожил сегодняшний день — кому-нибудь от этого было хорошо? Вот я, знаменитый крутой артист, рок-н-ролльщик, — могу с вами разговаривать так, что вы по струнке будете ходить. Но разве мне от этого лучше будет? Или вам? Одно из имён дьявола — «разделяющий». Внутренний дьявол внушает: «Ты прав, старик, давай всех построй!». Я стараюсь таким не быть. Продвигаюсь в своей душевной работе каждый день. Комариными шажочками».

«Видеть хорошее, цепляться за него — единственный продуктивный путь. Другой человек может многое делать не так, но в чём-то он обязательно хорош. Вот за эту ниточку и надо тянуть, а на дрянь не обращать внимания. Любовь — это не чувство, а действие. Не надо пылать африканскими чувствами к старухе, уступая ей место в метро. Твой поступок — тоже любовь. Любовь — это вымыть посуду вне очереди».

«Надо бы нам всем, да и мне в первую очередь, научиться говорить себе нет».

«Если мы видим гадость, значит она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю : вот пошёл ворюга — значит я сам стырил если не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей — взгляните на себя».

«Я однажды вошёл в дом, думал: сейчас компьютер включу — а электричества не было. И я оказался в полной темноте. Лягте как-нибудь в темноте, отключите все «пикалки» и задайте себе такой вопрос: кто вы и как вы живёте? Я вообще нормальный парень или так себе?»

«Один человек сказал: ты такие песни написал, потому что водку пил. Но я их написал не благодаря водке, а вопреки. С высоты своих 60 лет я говорю: нельзя терять в этой жизни ни минуты, времени мало, жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каждый момент. Важно утром встать и убрать вокруг. Если я проснулся в дурном настроении, не портвейн пью, а говорю: «Господи, что-то мне плохо. Я надеюсь на тебя, ничего у меня не получается». Вот это движение самое важное».

В 2020 году Мамонову запретили въезд на Украину на три года. Основанием для этого стало то, что ранее он посещал Крым.

Пограничники остановили его в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров авиарейса из Турции. Они сообщили, что Мамонов нарушил порядок въезда-выезда в Крым, когда летал туда на свои концерты из Москвы.

Рок-музыканта отправили обратным авиарейсом и предупредили, что, если он попытается въехать на Украину по истечении трёхлетнего запрета, тогда срок запрета продлят до десяти лет. Мамонов тогда рассказал, что направлялся на Украину с частным визитом.

Ситуацию на Украине комментировал осторожно. На вопросы журналистов о том, кто виноват в том, что происходит в стране, говорил, что в этом виноваты люди.

«Мы даже их имён не знаем. А те, кого мы видим, — это все куклы, которыми верховодит такой народ, о котором ты даже не знаешь, что он есть. Их человек 15 во всём мире. Вот они и месят всё это. Там никаких протоколов не ведётся, ничего. Договариваются — и дело пошло», — говорил он.

А на вопросы, как остановить бойню на Украине, отвечал, что посоветовать ничего не может, поскольку даже в своей семье «не может наладить жизнь путём».