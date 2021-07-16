Успеть до выборов — Le Monde объяснила, почему Макрон спешит привить всех

Эммануэль Макрон сделал последнюю ставку своего президентского срока: чтобы избежать нового карантина во Франции, он намерен заставить французов массово вакцинироваться от COVID-19, пишет Le Monde. Как поясняет газета, введение нового режима изоляции и санитарных ограничений способно поставить крест на возможности переизбрания действующего главы государства на следующих выборах. Отсюда жёсткие требования президента к гражданам, озвученные 12 июня, — учитывая, что до голосования осталось всего девять месяцев, действовать нужно быстро.



Reuters

Есть решения, способные поставить под угрозу политическую судьбу, и выбор в пользу введения нового карантина или новых санитарных ограничений, лишающих французов их привычного образа жизни, вероятно, входят в их число, замечает обозреватель Le Monde Пьер Гатинуа. За девять месяцев до президентских выборов Эммануэль Макрон прекрасно осознаёт опасность, которую штамм «дельта» ставит на его пути, и его выступление 12 июля говорит о последней ставке президента: сделать всё, чтобы избежать новой изоляции и иметь возможность смотреть в будущее после 2022 года, полагает автор статьи.

Ему нужно действовать быстро. Четвертая волна эпидемии, скорее всего, заполнит больницы уже после окончания периода летних отпусков, прогнозирует журналист. При этом глава государства категорически отказался последовать примеру Португалии, прибегнувшей для борьбы с новым штаммом к проверенному средству — комендантскому часу, предпочтя сделать ставку на принудительную вакцинацию населения.

Не важно, что эта решимость заставила Эммануэля Макрона противоречить самому себе, замечает обозреватель. В конце апреля хозяин Елисейского дворца уверял прессу, что «паспорт здоровья никогда не станет правом доступа, который бы делил французов на категории, он не может стать обязательным для доступа к местам, которыми пользуются в повседневной жизни». В итоге с 21 июля французам понадобится драгоценный «Сезам», чтобы получить доступ к маленьким повседневным удовольствиям, таким как посещение бара, ресторана, театра или кино, тренажёрного зала или торгового центра, пишет автор. ПЦР и антигенные тесты останутся бесплатными только до осени, а вакцинация для медицинских работников становится обязательной.

Чтобы убедить нерешительных французов, к страху перед порой смертельным вирусом добавляется ужас даже перед «облегчённым карантином». «Выбор стоит не между нормальной жизнью и паспортом здоровья, а между карантином и паспортом здоровья», — объяснил министр здравоохранения Оливье Веран в эфире BFM TV после выступления президента. «Разве закрытие и его последствия предпочтительнее открытости? Должно ли подавляющее большинство преклоняться перед меньшинством?» — добавляет один из приближённых главы государства.

Правительство держится даже перед лицом тысяч протестующих, призвавших в среду 14 июля восстать против «диктатуры» паспортов здоровья или вакцинации на улицах французских городов, отмечает журналист. И хотя представители крайне правой и крайне левой оппозиции осуждают «недостойную жестокость» или «злоупотребление властью» со стороны главы государства, члены президентской партии уверены, что общественное мнение на его стороне. В частности, опрос, проведённый Odoxa-Backbone Consulting по заказу Le Figaro и опубликованный 14 июля, фактически указывает на то, что подавляющее большинство французов поддерживает меры, объявленные в понедельник вечером.

Тем временем исполнительная власть пошла на некоторые уступки, пишет автор. Так, подростки в возрасте 12—17 лет будут освобождены от необходимости использовать паспорт здоровья до 30 августа, предупредил Оливье Веран во вторник. Работникам государственных учреждений также будет дано время на иммунизацию до 30 августа. Вакцинация будет признана полной через неделю, а не через две после введения второй дозы. Наконец, несмотря на суровость штрафов, наложенных на учреждения, не контролирующие соблюдение санитарных мер, в отношении посетителей, «заходящих мимоходом в бар за кофе», может быть проявлена некоторая терпимость, указывает источник в исполнительной власти.

В остальном преобладает твёрдость, констатирует журналист. «Цифры распространения этого штамма совершенно безумные. Вот почему мы проводим разъяснительную работу среди рестораторов, но я уверен, что они знают, где их интересы», — говорит заместитель министра по делам малого и среднего бизнеса Ален Гризе.

Взрывной спрос на вакцинацию через 48 часов после выступления Эммануэля Макрона вселяет оптимизм, считает Гризе. Если всё пройдёт по плану, коллективный иммунитет взрослого населения может быть достигнут в конце августа. Но «это очень амбициозная цель», полагает эпидемиолог Антуан Флао, который опасается, что страна в конечном итоге всё же должна будет ввести комендантский час или объявить карантин. Одно можно сказать наверняка: Эммануэлю Макрону не удастся, как он предполагал в начале июня, насладиться «спокойным летом», заключает обозреватель.