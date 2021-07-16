Welt – на лодках не добраться — в Германии вертолёты спасателей эвакуируют граждан с крыш

Из-за наводнений в западной части Германии многие люди не могут выбраться из своих домов, полностью окружённых массами воды, пишет немецкий телеканал Welt. На помощь пострадавшим направлены вертолёты спасательных служб и полиции: многих граждан приходится эвакуировать с крыш, потому что на лодках к ним не подобраться из-за слишком сильного течения. Несмотря на усилия спасателей, в одном только округе Арвайлер насчитывается не менее тысячи пропавших без вести.

Для неё никакого другого выхода больше не осталось: дом полностью окружён водными массами. Из-за сильного течения подобраться сюда на лодках у спасателей не было шансов. Повсюду в Рейнланд-Пфальце, в округе Арвайлер, неутомимо кружат множество вертолётов: они доставляют людей в безопасное место. Родственники могут лишь беспомощно наблюдать.

ВИЛЛИ ФЕЙТ, местный житель: Вертолёт не улетит, пока последний человек не будет спасён, пока последнего не заберут с крыши. Всё это невообразимо.

ХАЙКЕ ФЕЙТ, местная жительница: В 2016 году здесь тоже дважды случались наводнения, но не настолько катастрофические, как в этот раз. Тогда для спасения тоже привлекались вертолёты, но такие разрушения, которые сейчас произошли здесь, — это просто невероятно.

Различные спасательные общества, такие как немецкий Красный крест и Служба технической помощи, отправили вертолёты в особенно сильно пострадавшие области. Федеральная полиция тоже выделила для операции десяток спасательных вертолётов. Со своего аэродрома они вылетают в направлении Рейнланд-Пфальца и Северного Рейна — Вестфалии.

ПИЛОТ ВЕРТОЛЁТА: Вызов из Эрфштадта, район Фрауэнталь, там один человек в машине, пытаюсь с кем-нибудь там связаться.

На борту спасательного вертолёта — команда из четырёх человек: два пилота, один бортмеханик и один спасатель, который спускается к людям на тросе. Даже хорошо обученным спасательным командам нелегко смотреть на такое.

ПИЛОТ ВЕРТОЛЁТА: Посмотрите поближе, вода внизу течёт, катастрофа.

В первую очередь, это небезопасная операция.

КРИСТИАН ЛЕМЕР, пилот полицейского вертолёта: Разумеется, это опасно. Потому что приходится зависать довольно низко над домами, и со всех сторон, и справа, и слева, находятся препятствия, например, уличные фонари. Кроме того, под напором воздуха с участков взлетают разные предметы, это тоже опасно.

Благодаря их участию удалось спасти множество людей — с деревьев, из машин и, в первую очередь, с крыш домов. Тем не менее до сих пор только здесь, в округе Арвайлер, остаются пропавшими без вести не менее тысячи человек.

Дата выхода в эфир 16 июля 2021 года.