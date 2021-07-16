“Красота всегда сияет!” Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо

“Уиллоу заставила меня сделать это, потому что пришло время отпустить…”, – написала Джада, которая до этого неоднократно жаловалась на проблему выпадения волос.

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Вчера жена Смита опубликовала новый пост, на котором показала, как выглядит с волосами и без.

“В любом случае красота всегда сияет!” – подписала второй в новом образе пост супруга актера.

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A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

Контекст:

Джада Корен Пинкетт-Смит – актриса, певица и продюсер. Она начала свою карьеру в 1990 году, появившись в эпизоде комедии “Истинные цвета”. Сейчас ее фильмография насчитывает более 20 картин, в том “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”.

Джада и Уилл поженились в 1997 году. У них трое детей – сын Джейден (1998) и дочь Уиллоу (2000).

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