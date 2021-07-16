Ресторатор назвала сроки восстановления посещаемости заведений общепита после отмены QR-кодов

Благодаря отмене QR-кодов в столице, рестораны и кафе смогут восстановиться уже к концу августа – началу сентября, сказала газете ВЗГЛЯД основательница сети семейных кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. Аналогичное решение приняли власти Подмосковья, отмечая, что данная система будет носить рекомендательный характер.

«Такое решение мы оцениваем с большим позитивом. Буквально вчера мы обращались с просьбой, чтобы отменить QR-коды и очень рады, что Сергей Семенович пошел нам навстречу и услышал нас, потому что отрасль была в критическом состоянии. На восстановление понадобится время, но я думаю, что если не будет никаких потрясений, то к концу августа – началу сентября рестораны смогут восстановиться», – говорит Татулова.

Она подчеркивает, что под восстановлением подразумевает поток клиентов, который был в июне этого года. Вернуться к тем же плановым цифрам, которые были до начала пандемии коронавируса, в ближайшее время вряд ли удастся.

«Так как ситуация в городе остается достаточно сложной, то, конечно, наше восстановление будет зависеть от того, как будет продвигаться активная прививочная кампания. Если все-таки удастся добиться того, чтобы в городе хотя бы не было увеличения ежедневного прироста заболевших, то мы сможем уже поговаривать о том, что мы более-менее в порядке», – полагает собеседница.

Напомним, согласно указу Собянина с 28 июня посещение кафе и ресторанов было возможно исключительно для людей, имеющих QR-код. Получить его могли только те граждане, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный ПЦР-тест не более трехдневной давности или сделавшие прививку.