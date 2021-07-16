“Кто такой?” Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы

“45. Из них 25 вместе”, – подписала артистка снимок.

Некоторые поклонники Вайкуле приняли стилиста за ее мужа.

“Кто такой Сергей? Андрей же вроде был. Или я совсем отстала от жизни”, – отреагировала на фото одна из поклонниц певицы.

“Так у нее муж был Андрей, а теперь кто – Сергей?” – интересуются подписчики.

“Муж Андрей и есть, а это личный стилист Лаймы Станиславовны – Сергей”, – объяснили фаны певицы.

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Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

Контекст:

Лайма Вайкуле – народная артистка Латвийской Республики (1995). Самые известные ее песни: “Вернисаж”, “Еще не вечер”, “Скрипач на крыше”, “Я вышла на Пикадилли”, “Легкой джазовой походкой”, “Я за тебя молюсь”.

Певица состоит в отношениях с Андреем Латковским – сейчас он является ее продюсером, а когда-то был в ее ансамбле бас-гитаристом. Артисты вместе с 1978 года. Детей у них нет.

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