 

Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане

16.07.2021, 15:50, Новости дня
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Миссия США в Афганистане провалилась, это все понимают, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил, что «американцы ушли, как подтвердил президент (США Джо) Байден, потому что сочли свою миссию выполненной», глава Белого дома «старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась», и «это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что терроризм никуда не исчез, группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и отделением «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД) укрепили свои позиции в Афганистане, наркопроизводство достигло рекордных высот – 90% всех наркотиков в мире происходят из этой республики и почти ничего не делается для борьбы с этим.

Ранее Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане.

В республике идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. Президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны.

В Сенате США предсказали захват страны запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

Между тем вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, выступая на международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», заявил, что ситуация в Афганистане является «общей ответственностью».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это, что Боррель придерживается «лучших традиций» – «сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям».



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