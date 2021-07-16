Работу общепита в Москве возобновят на фудкортах и ночью

Оказание услуг общепита в Москве возобновится с 19 июля, в том числе на фуд-кортах и ночью, при условии соблюдения эпидтребований, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания, в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23.00 до 6.00 при условии соблюдения либо ограничений… либо требований к работе… организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Также допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг.

Кроме того, возобновляется проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также посещение детских игровых комнат в Москве. «С 19 июля возобновляется при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг: посещение детских игровых комнат; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке», – говорится в документе.

Кроме того, с 19 июля система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.