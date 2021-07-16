 

Петербуржец зарезал обидчика жены

16.07.2021, 14:02, Новости дня
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Житель Петербурга с ножом напал на обидчиков супруги, убив одного и ранив другого, сообщил источник в силовых структурах.

«Житель Петербурга 37 лет, ранивший двоих мужчин, которые, по предварительным данным, избили его жену, задержан на Будапештской улице», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, один из пострадавших скончался от полученных ранений.

Собеседник уточнил, что инцидент произошел около дома 108 на Будапештской улице. Трое мужчин шумели во дворе, к ним вышла женщина, чтобы сделать замечание. По предварительным данным, ее избили, затем за женщину вступился супруг с ножом.

Ранее жителю Петербурга дали девять лет за 133 удара ножом.



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