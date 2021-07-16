Верховная Рада установила в Украине День ответственности человека

“За” документ проголосовали 308 народных депутатов.

“Учитывая необходимость качественного преобразования украинского общества в контексте понимания и уровня ответственности, а также увековечения памяти великого украинца – Богдана Дмитриевича Гаврилишина, автора “Декларации ответственности человека” Верховная Рада Украины постановляет установить в Украине всеукраинский День ответственности человека, который отмечать ежегодно 19 октября”, – говорится в сообщении.

Парламент также рекомендовал Кабинету Министров и местным государственным администрациям “разработать мероприятия по отмечанию на государственном и местном уровнях” этой даты.

Контекст:

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что Гаврилишин, будучи членом наблюдательного совета Международной академии искусства и науки, в начале 2010-х годов “пришел к выводу, что одной из предпосылок выполнения Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, является осознание и принятие каждым членом общества индивидуальной ответственности на всех уровнях”.

В связи с этим в 2014 году профессор создал декларацию, в которой в 15 пунктах отразил уровни ответственности, “которые могут стать указателями к более демократическому, инклюзивному и эффективному обществу с точки зрения гуманистических ценностей”.

—