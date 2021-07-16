 

16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня

16.07.2021, 13:50, Новости дня
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В православной традиции сегодня именины у Александра, Анатолия, Василия, Георгия, Герасима, Демида, Ивана, Константина, Марка, Михаила, Филиппа, Фомы. В католической – у Марии, Кармен, Венедикта и Евстафия.

Этот день в истории:

в 1877-м – первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал англичанин Спенсер Гор.
в 1909-м – основана немецкая автомобильная компания Audi.
в 1932-м – столица Донецкой области перенесена из Артемовска (ныне Бахмут) в Сталино (ныне Донецк).
в 1972-м ­– Олег Блохин дебютировал в футбольной сборной СССР в товарищеском матче с Финляндией.
в 2010-м – открытие первого Одесского международного кинофестиваля.

В этот день родились:

в 1928-м – Роберт Шекли, американский писатель-фантаст.
в 1937-м – Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
в 1953-м – Павел Глоба, советский и российский астролог.
в 1956-м – Владимир Шовкошитный, украинский писатель, поэт и политический деятель.
в 1958-м – Майкл Флэтли, американский танцор ирландского происхождения, музыкант, хореограф, продюсер.
в 1962-м – Григорий Лепс, певец, музыкант.
в 1968-м – Леонид Агутин, эстрадный певец, композитор.

В этот день умерли:

в 1954-м – Петр Лещенко, российский и румынский эстрадный певец. Ему было 56 лет.
в 1985-м – Генрих Белль, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе в 1972 году, 67 лет.
в 1990-м – Валентин Пикуль, советский писатель, автор популярных исторических романов, 62 года.
в 1992-м – Татьяна Пельтцер, актриса театра и кино, 88 лет.
в 2007-м – Михаил Кононов, советский и российский актер, стал известен после главной роли в телесериале “Большая перемена”, 67 лет.
в 2007-м – Дмитрий Пригов, русский поэт, художник и скульптор, 66 лет.

Согласно народным приметам, если комары и мошкара вьются кругами, хорошая погода гарантирована на ближайшие семь суток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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