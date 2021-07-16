Россия отказала Италии в исключении пармезана из списка контрсанкций

Идея исключения пармезана из списка контрсанкций обсуждалась с властями России, но решение пока отрицательное, сообщил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

«Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке», – передает РИА «Новости» слова Терраччано. Он пояснил, что безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу.

«Не скрою, что в данный момент решение российских властей остаётся отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр», – сказал посол.

Итальянский посол сказал, что не пробовал российский пармезан, и высказал убежденность, что воспроизвести итальянский пармезан в другой точке земного шара невозможно. «Тем не менее, я убежден, что сырное производство в РФ достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры», – рассказал Терраччано.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему пармезан окончательно станет русским.